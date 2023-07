Malaysia trip lilikha ng higit 100K trabaho – BBM

Tinatayang mahigit 100,000 trabaho ang malilikha para sa mga Pilipino sa investment pledges kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng tatlong araw na state visit nito sa Malaysia.

Ito ang inihayag ng Pangulo mula sa $285 million investment pledges na nakuha niya mula sa mga isinagawang pulong sa malalaking negosyante sa nasabing bansa.

Ayon sa Pangulo, marami sa nakausap niyang business leader ay interesado sa food processing industry, multi-service digital platforms, aviation and maintenance support services sa Pilipinas.

“I’m talking at the very least tens of thousands if not over, more than 100,000 jobs here,” wika ni Pangulong Marcos.

Interesado rin aniya ang mga negosyante na mamuhunan sa manufacturing, logistics, water at wastewater treatment facilities, pati na sa imprastraktura na kapag nagsimula na ay tiyak na magbibigay ng maraming trabaho para sa mga Pilipino. (Aileen Taliping/Prince Golez)