Malacañang tinapyasan buwis ng mga power firm

Pinagaan ng Malacañang ang pasanin ng mga independent power producer (IPP) sa pamamagitan ng pagbibigay ng tax incentive sa mga ito.

Sa Executive Order No. 36 na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin noong Martes, Hulyo 25, binigyan ng garantiya ang pagtapyas at condonation ng real property tax ng mga IPP sa kanilang mga ipinatayong generating facilities sa isang lokalidad.

Nakasaad sa EO na saklaw ng ipatutupad na condonation ang real property tax ng mga IPP na nasa ilalim ng Build-Operate-Transfer (BOT) scheme.

Sakop ng condonation ang lahat ng obligasyon sa buwis para sa taong 2023.

“All liabilities for RPT for calendar year 2023, including any special levies are hereby reduced to an amount equivalent to the tax due computed based on an assessment level to 15% of the fair market value of said property at the rate of 2% per annum, less any amount already paid by the IPPs,” base sa EO 36.

Ipapaubaya na sa magiging ebalwasyon ng mga pamahalaang lokal ang pagpapatupad ng condonation o bawas sa interes ng babayaran ng IPP, at lahat ng nagdaang obligasyon ay ikakarga na lamang sa mga babayaran sa hinaharap.

“All RPT payments made by IPPS over and above the reduced amount under Section 1 of this order shall be applied to their RPT liabilities for succeeding years,” ayon pa sa EO.

Samantala, pinuna ng Malacañang ang posisyon ng mga lokal na pamahalaan na hindi binibigyan ng exemption at pribilehiyo ang mga IPP na tinatamasa ng ibang government-owned and controlled corporation at binabantaan pa umano ang mga ito na ibebenta at isusubasta ang kanilang mga ari-arian.

Sinabi ng Malacañang na malaking lugi ito sa gobyerno kapag ipinasara ng mga lokal na pamahalaan o ipinatigil ang operasyon ng mga IPP at magreresulta sa mas mahal na gastos sa kuryente, bukod pa sa mararanasang power outage. (Aileen Taliping/Prince Golez)