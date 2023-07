Majoy Baron, F2 Logistics hahambalos sa battle-for-3rd

Mga laro Linggo: (PhilSports Arena)

4:00pm — F2 Logistics vs Cignal

(Battle-for third place)

6:30pm — Creamline vs Kurashiki

(Battle-for-gold)

SUMIKLAB ang opensa ni MaJoy Baron upang tulungan ang F2 Logistics Cargo Movers na sikwatin ang 23-25, 25-19, 25-18, 25-20 panalo laban sa Kinh Bac Bac Ninh sa 6th Premier Volleyball League (PVL) Invitational Conference semifinals na nilaro sa PhilSports Arena sa Pasig City kahapon.

Nagtala si Baron ng 20 points mula sa 15 attacks, apat na blocks at isang service ace para sa F2 Logictics na nilista ang 2-3 record at sumampa sa battle for bronze kontra Cignal HD Spikers bukas ng alas-4 ng hapon.

Lamang ng tatlo ang Cargo Movers, 7-4, sa first set pero dumikit ang Vietnamese squad, 16-15, sa first technical timeout.

Nagpatuloy ang Kinh Bac Bac Ninh sa magandang laro nila kaya nakuha agad ang panalo sa unang set.

Bumawi agad ang Cargo Movers sa second set matapos ilista ang 25-19 panalo para itabla sa 1-1 ang iskor.

Tumikada pa ng panalo ang Cargo Movers sa set 3 at 4 para tapusin ang laban at ibaon sa ilalim ng team standings ang foreign squad mula Vietnam.

Hindi nakapanalo ang Vietnamese squad sa limang laro sa event na inorganisa ng Sports Vision Management Group, Inc.

Samantala, maglalaban sa finals ang defendng champions Creamline Cool Smashers at Kurashiki Ablaze sa alas-6:30 ng gabi sa Linggo. (Elech Dawa)