La Salle, CSB markado sa Shakey’s Invitationals

MULING masusubok ang kahusayan ng kasalukuyang UAAP champion La Salle at ang NCAA titlist na College of St. Benilde sa 2023 Shakey’s Super League (SSL) National Invitationals.

Bubuo ang mga nangungunang koponan mula sa UAAP, NCAA, Luzon, Visayas at Mindanao sa 12 koponan na maglalaban sa prestihiyosong pambansang titulo simula ngayong Sabado, Hulyo 27, sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan City.

Ito ay isa pang makasaysayang pakikipagsapalaran para sa patron ng volleyball na Shakey’s, sa pakikipagtulungan nito sa Athletic Events and Sports Management Inc. (ACES).

Idinaos ng Shakey’s ang unang Collegiate Pre-Season Championship nakaraang taon na tampok ang lahat ng 18 koponan mula sa UAAP at NCAA bago tipunin ang 16 pinakamahusay na high school team sa bansa para sa Girls Volleyball Invitational League sa nakalipas na buwan.

“True to our undying commitment to encourage more players, discover and showcase new talents, we’re gonna go nationwide,” sabi ni ACES President Dr. Ian Laurel.

“Ito ang magandang way para makita natin kung ano pa ‘yung mga talents out there. Ito na ang susunod sa atin.”

Makakasama ng La Salle at St. Benilde ang Adamson at University of Santo Tomas mula sa UAAP, Lyceum of the Philippines University at University of Perpetual Help System Dalta mula naman sa NCAA.

Kukumpleto sa torneo ang Luzon bets na La Salle-Dasma at Enderun Colleges, University of San Jose Recoletos at University of Southern Philippines mula sa Cebu gayundin ang Notre Dame ng Dadiangas University at Jose Maria College Foundation ng Davao City mula sa Mindanao.

Ang 2023 Shakey’s Super League National Invitationals ay ang pangalawang collegiate pre-season tournament at ang ikatlong tournament ng 1st season ng Shakey’s Super League. (Lito Oredo)