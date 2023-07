Kongreso walang werpa sa foreign policy – PBBM

Hindi malinaw kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung paano ipapaabot ni Senador Risa Hontiveros sa United Nations (UN) ang resolusyon nito para ireklamo ang mga aktibidad at panggigipit ng China sa West Philippine Sea (WPS).

Ito ang inihayag ng Pangulo sa pinagdedebatehang resolusyon ni Hontiveros sa Senado kung saan nais nitong kumilos ang Department of Foreign Affairs (DFA) para idulog sa UN General Assembly ang ginagawang mga aktibidad ng China sa WPS.

Sa panayam ng media kay Pangulong Marcos sa Malaysia, sinabi nitong gobyerno ang pinapakinggan ng UN at hindi ang alinmang sangay ng pamahalaan.

“The United Nations entertains governments, not the judiciary of one government or the Executive on one government. They deal with governments,” sabi ng Pangulo.

Binigyang-diin ng Pangulo na ang ehekutibo ang nagtatakda ng foreign policy at hindi ang lehislatura.

Pero malaya aniya si Hontiveros na maghain ng anumang resolusyon na nais nito bagama’t hindi niya alam kung paano ito makakarating at mabibigyan ng aksyon ng UN General Assembly. (Aileen Taliping)