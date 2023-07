Kinabog si Urvashi: Heart patok sa global fashion media

Super bongga talaga si Heart Evangelista, ha!

Mahirap na yatang mapantayan ng kahit sinong aktres ang narating niya, pagdating sa fashion world. To think na hindi naman siya fashion model, o beauty queen, ha!

Ngayon lang kami nakakita ng artista na pagdating sa fashion ay nakikipagpukpukan talaga sa mga sikat sa iba’t ibang bahagi ng mundo.

At base sa pag-aaral sa Paris Haute Couture Fashion Week’s MIV (Media Impact Value) in Asia Pacific, na sa tantiya nila, sa $118.8 million, si Heart, bilang isang fashion influencer, na minahal ng mga global brands, ay nakapag-contribute ng $1.27 worth of mileage across 11 placements — only one of two who made a contribution past the million mark in the Asia Pacific region, an emerging fashion hotspot.

Sumunod sa kanya ang Indian actress-beauty queen-model na si Urvashi Rautela na naka-generate ng $1.24 million in MIV through five placements.

Pasok din ang mga Asian American actress na sina Lana Condor na may $767,000, at Indian fashionista and entrepreneur Masoom Minawala who delivered $616,000.

Ang bongga ni Heart, ‘di ba? Pinatunayan talaga niya ang power niya sa MIV, a proprietary algorithm ng Launchmetrics, that measures the impact of media coverage of placements related to a particular subject, tulad nga sa much-awaited Paris fashion event.

The metric measures the equivalent monetary amount of public posts, articles, and audience interactions of a recognized influencer in the fashion, luxury and beauty industries.

Pasok din ang ibang Asian stars who drew MIV dollars to the Paris fashion event katulad nina Bella Ranee Campen, Diana Penty, William Chan, Fan BingBing, and Thai superstar Tontawan Tantivejakul.

Mababasa ang Launchmetrics win ni Heart sa lifestyle website na EnVi Media.

(Dondon Sermino)