Joey binakbakan TAPE, Inc. sa 44th anniversary

Palaban talaga si Joey de Leon sa TAPE, Inc. na producer ng ‘Eat Bulaga!’ sa GMA-7, ha!

Aba, pinag-uusapan nga ang post niya sa Instagram kung saan makikita sa picture na kasama niya sina Tito Sotto at Vic Sotto ay may cake na ang nakalagay sa gitna ay 44 at meron ding 14344.

Sa taas ng cake ay may nakalagay na Happy 44.

Caption naman ni Joey sa kanyang post, “You cannot complete and celebrate 44 years without the PAST! 14344 Dabarkads!”

Siyempre, obvious na ang tinutukoy niya sa caption ay ang sinasabing magse-celebrate bukas (Saturday) ng 44th anniversary ang TAPE, Inc. para sa noontime show na umeere sa GMA-7.

Eh, tapatan nga ang ‘E.A.T.’ at ‘Eat Bulaga!’ ng selebrasyon bukas dahil may National Dabarkads Day 14344 din ang TVJ, legit Dabarkads, ha!

Palaban nga si Joey sa TAPE, Inc. sa post niyang ‘yon.

Samantala, mag-aabang naman daw ang iba sa ‘Eat Bulaga!’ kung paano nga bang selebrasyon ng 44th year ng show ang gagawin nila without Tito, Vic, at Joey na nagsimula ng show na ‘yon noong July 30, 1979 sa RPN9.

Babanggitin kaya ng new hosts ng ‘Eat Bulaga!’ na sina Paolo Contis, Betong Sumaya, at iba pa na ang nagsimula ng show na ‘yon ay ang TVJ?

May pa-tribute kaya sila sa TVJ?

Well, kaabang-abang ang tapatan ng ‘E.A.T’ at ‘EB’ ngayon, ha!

Ay teka! Paano naman kaya ang ‘It’s Showtime’ ng grupo ni Vice Ganda, may selebrasyon din kaya sila? Ano naman kaya ang ise-celebrate nila kung saka-sakali?

O baka naman nganga muna sila, ha!