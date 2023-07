Jewel Of The Nile angat sa 3YO Race

LUMABAS na malayong panglima si Jewel Of The Nile pero nasikwat pa rin nito ang panalo sa “3-Year-Old & Above Maiden Race” na inilarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas nitong Miyerkoles ng gabi.

Hawak ni A Lop Bam Boom ang unahan habang nasa segundo pwesto si Unafraid sa kalagitnaan ng karera.

Subalit pagsapit ng far turn ay inagaw na ni Unafraid ang unahan kay A Lop Bam Boom.

Nasa segundo pwesto na si Jewel Of The Nile papalapit ng home turn at sa rektahan ay umagaw ng unahan ang winning horse sa huling 100 metro ng kaarera.

Tinawid ni Jewel Of The Nile ang meta ng may tatlong kabayong agwat sa pumangalawang si Unafraid.

Nirehistro ni Jewel Of The Nile ang tiyempong 1:14.2 minuto sa 1,200-meter race sapat upang hamigin ng winning horse owner na si AK Castro ang P20,000 added prize.

(Elech Dawa)