James bitbit si Issa sa ‘Barbie’ date with family

Super close talaga si Issa Pressman sa pamilya ni James Reid, ha!

Palagi nga siyang kasama sa mga ganap ng pamilya ni James sa mother side.

Makikita nga sa Instagram ni @ellamacdonald_0826 ang reel na kumakain sila kasama ang magdyowa, at siyempre, ang panonood ng sine na rin.

“Family date night dinner then watch Barbie,” caption pa sa naturang IG reel.

Meanwhile, marami na naman ang naninibago sa bagong look ni James. Mas shorter na hair, pero may color pa rin, kaya hindi mo talaga siya mapagkakamalang Pinoy.

Actually, marami ang nagsasabi na halos kahawig na raw ni James si Brad Pitt, eh. Pero siyempre, mas bata naman ang look ni James kesa kay Brad.

At puring-puri rin ng mga fan ang bagong song ni James, ang ‘So Fire’ with Benjamin Kheng.

“My newest favorite song. You so on fire James. The vocals are bomb.”

“You are always the amazing singer James.”

“Love this song. So catchy.”

Well…

(Dondon Sermino)