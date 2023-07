Hiling ni Alfred: Nora, Vilma, Sharon magsama-sama sa MMFF 2023

Tapos na ang pelikulang ‘Pieta’ na bida sina Nora Aunor, Jaclyn Jose, Gina Alajar, at Q.C. Councilor Alfred Vargas.

At wish niya na makasali ito sa Metro Manila Film Festival.

Kung matutuloy, ang bongga ng MMFF ngayong December 2023, ha!

Imagine, may Sharon Cuneta (‘A Mother & Son’s Story’ with Alden Richards) na sure na.

At heto nga at isasali rin ang ‘Pieta’ nila ni Ate Guy.

At siyempre, ang ‘When I Met You In Tokyo’ nina Vilma Santos at Christopher de Leon.

Kaya hiling ni Alfred sa screening committee ng MMFF, “This is what I’m hoping, na sana ang MMFF na ito, matuloy talaga na may kasamang Nora, may Vilma, may Sharon.

“Ang galling pag nangyari `yon. Parang babalik tayo sa era noon na malakas na malakas ang mga pelikula. I think it will be good for Philippine cinema!” sabi pa ni Alfred.

Paulit-ulit ngang sinasabi ni Alfred na okey na okey na siya bilang artista, the fact na nakasama lang niya si Ate Guy.

“Very fulfilling as an actor talaga. Iba talaga pag na-experience mo ang Nora magic. Lalo ko siyang in-admire, lalo akong naging fan.”

May eksena raw sila ni Ate Guy na naalala niya ang nanay niya, at napaiyak talaga siya.

“Natulala ako sa scene na `yon. Habang ginagawa ko ang eksenang `yon, na-feel ko kay Ate Guy na parang anak niya ako, na nanay ko siya.

“Kasi hinawakan niya ang pisngi ko, tapos parang biglang may nag-flash, at doon ko naramdaman.

“It reminded me of a very personal experience ko with my own mom. Doon naiyak talaga ako. Grabe ang iyak ko.

“Na kinikilabutan talaga ako. Na kahit nag-cut na, nahirapan akong dumistansiya sa character ko. Sa kanya ko naranasan `yon, na ganun. Grabe talaga. Nakakakilabot.

“Sana one day makagawa pa ako ng isa pang project na ganun,” kuwento pa ni Alfred.

Nagpaalam na nga si Alfred sa co-producer ng ‘Pieta’, ang utol niyang si Congressman PM Vargas, na gawa pa ulit sila ni Ate Guy ng isa pang pelikula.

“Game ako riyan! Laban na!” sabi naman ni Cong. PM.

Anyway, super proud nga si Alfred sa achievement ng kapatid niyang kongresista, si PM.

Ang chika nga niya, ang ginawa raw niya ng siyam na taon sa Kongreso ay ginawa lang ni Cong. PM ng isang taon.

“I’m very, very proud and very happy. Ang ginawa ko ng 9 years, nalampasan niya, ginawa niya ng 1 year lang. At ganun naman ang mga kuya, ‘di ba? Gusto mo mas magaling ang bunso mong kapatid.

“He’s a very hardworking congressman. Magaling, masipag talaga siya!” sabi ni Konsehal Alfred.

Pero hirit naman ni Cong. PM, “Siyempre you have to get pointers from the master. ‘Yung idol mo, kukunan mo muna ng inspirasyon. At lahat ng payo niya, sinunod ko talaga.

“At marami na rin siyang nasimulang project sa district, na tinuloy ko na rin,” chika naman ni Cong. PM.