Helicopter bumulusok sa sagingan, 4 katao sugatan

Sugatan ang apat katao matapos na bumagsak ang sinasakyan nilang AN R44 Raven helicopter sa isang sagingan sa Sitio Babahagon, Lantapan, Bukidnon noong Huwebes nang umaga.

Sa ulat, patungo sa Mountain View College ang helicopter na pag-aari ng Philippine Adventist Medical Aviation Services (PAMAS), magkaroon ito ng problema hanggang bumulusok sa nasabing lugar bandang alas-9:45 nang umaga.

Suwerte namang nagtamo lang ng mga minor injury ang sakay nito na dalawang piloto at dalawang pasahero, isa rito ay dinala sa ospital at nasa maayos ng kalagayan.

Nabatid na umalis ang helicopter sa Lurugan Airfield sa Valencia City sa Bukidnon na pinalilipad ng kapitan na si Jared Hoewing.

Nasa taas na 3,000 talampakan ang helicopter nang pumalya ito at unti-unting nawawalan ng power dahilan upang magkasa sina Hoewing ng emergency landing at bumagsak sa isang banana plantation sa Lantapan, Bukidnon, may limang kilometro ang layo sa airfield.

Iniimbestigahan na ng Civil Aviation Authority of the Philippines (CAAP) Aircraft Accident Investigation and Inquiry Board ang insidente. (Edwin Balasa)