‘Egay’ iniwan 13 patay, 20 pa nawawala

Umakyat na sa 13 katao ang nasawi, 20 pa ang nawawala habang pumalo na sa mahigit P650 mil­yon na halaga ng imprastraktura ang nawasak sa paghambalos ng bagyong Egay sa iba’t ibang bahagi ng bansa.

Ayon sa ulat kahapon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC), anim sa mga nasawi ang kumpirmado habang patuloy na kinukumpirma ang pito.

Sa anim na kumpirmado, lima ang biktima ng landslide sa Cordillera Administrative Region (CAR) habang pagkalunod ang ikinasawi ng isang taga-Western Visayas.

May 12 ang sugatan at 20 pang nawawala ang target ng search and rescue operation.

Umaabot naman sa 140,923 pamilya o 502,782 katao ang apek­tado ng bagyo kung saan nanunuluyan sa mga evacuation center ang 8,890 pamilya o 29,223 indibidwal habang nasa kanilang mga kaanak ang 3,851 pamilya o 13,608 katao.

Iniulat din ng NDRRMC ang 115 insidente ng pagbaha sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Western Visayas, Eastern Visayas, Soccsksargen, at Bangsamoro Autonomous Region.

Abot naman sa 82 imprastraktura ang winasak ni ‘Egay’ sa Ilocos Region, Mimaropa, Bicol, Western Visayas, Davao, Soccsksargen, at Bangsamoro Autonomous Region na aabot ang pinsala sa P656.3 mil­yon.

Samantala, mahigit P18.2 mil­yong halaga ng tulong ang naibigay sa mga apektadong residente.

Nangako naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magbibigay siya ng seedlings sa mga magsasaka na apektado ng bagyo.

Kasabay nito, inihayag ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa) na palalakasin ng bagyong Falcon na may international name na ‘Khanun’ ang habagat na magdudulot ng malawak na pag-ulan sa western portion ng Luzon at Visayas simula ngayong gabi hanggang bukas. (Edwin Balasa/Riz Dominguez­/­Natalia Antonio)