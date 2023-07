Binansagang Miss Shot Puno: Lianne Valentin kinamumuhian ng mga fan

Si Lianne Valentin daw ang pinaka-kinamumuhian ngayon, ha!

At chika niya, ramdam din niya ang reaksyon ng mga tao kapag lumalabas siya.

“Actually, kapag nagpupunta ako sa mall ngayon, Beatrice na ang tawag nila sa akin. Then, sinasabihan din nila ako ng ‘I hate you!’

“Actually, natutuwa ako sa reaction ng mga tao na ganun, na tumatatak sa kanila ang role ko as Beatrice sa ‘Royal Blood’.

“Ngayon nga, may tawag na rin sila sa akin, ‘Miss Shot Puno’! Hahahaha!

“Kasi si Beatrice alcoholic siya sa ‘Royal Blood’. Lagi siyang may dalang wine o glass. So, ang daming nag-aalok sa akin na uminom.

“Sa gala night nga, sinabihan ako nila na ‘wag masyadong uminom, kasi baka mang-away raw ako. Baka awayin ko raw si Napoy! Hahahahaha!” kuwento ni Lianne, na isa nga sa mga bida sa pelikulang ‘Apo Hapon’ na pagbibidahan nina JC de Vera, at ng Japanese model/star na si Sakura Akiyoshi, at ididirek ni Joel Lamangan, under GK Productions.

Pero in real life raw, umiinom siya occasionally. Hindi raw siya `yung laging may dalang glass of wine kahit saan.

“’Yun ang difference namin ni Beatrice. And I’m a responsible drinker naman.”

Anyway, nakatrabaho na raw noon ni Lianne si Direk Joel sa TV series na ‘Valiente’ sa TV5. Batang-bata pa raw siya noon.

“And yes, napagalitan din ako sa set. Siyempre bata ako. Pero, I can say na it was very memorable. And may mga lessons akong natutunan doon. May impact ‘yon sa akin as an actress.

“Marami akong natutunan kay Direk Joel. Na dapat professional ka, bawal ma-late, at kailangan dumating ka sa set na alam mo na ang lines mo, ready ka. Dapat 100% ready ka, at hindi 99% lang!” chika pa ni Lianne.

(Dondon Sermino)