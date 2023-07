3 aktibista absuwelto sa boga, pampasabog

Inabsuwelto ng Manila Regional Trial­ Court (RTC) ang umano’y tatlong aktibis­ta kabilang si Reina Mae Nasino sa mga kasong may kaugnayan sa illegal possession of firearms and explosives.

Sa desisyon ni RTC Branch 47 Presiding Judge John Benedict Medina na may petsang Hulyo 17, inabsuwelto ng korte si Reina Mae Nasino at kapwa mga aktibistang namatayan ng tatlong buwang gulang na anak na sina Ram Carlo Bautista at Alma Moran dahil sa kakulangan ng ebidensya.

Sinabi ni Medina na nabigo ang prosekusyon na mapatunayang guilty ang mga akusado.

“The Court hereby grants the Joint Motion for Reconsideration filed by accused Ram Carlo Bautista y Paculba, Alma Moran y Estrada and Reina Mae Nasino y Asis. … The demurrer to evidence is hereby granted for insufficiency of evidence,” nakasaad sa desisyon.

Inaresto sina Nasino, Bautista at Estrada noong Nobyembre 5, 2019. Tatlong taong nakulong sina Nasino bago pinayagang makapagpiyansa noong Disyembre 2022. (Juliet de ­Loza-Cudia)