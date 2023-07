Yuka Saso palaban sa Amundi Evian golf

MAAGANG masusubukan ang karakter ni Yuka Saso ng Japan kontra kina Leona Maguire ng Ireland at home bet Danielle Kang sa siklab ng 30th The Amundi Evian Championship 2023 sa Evian Resort Golf Club sa Evian-Les-Bains, France sa Huwebes (Biyernes sa Manila).

Asinta ng 20-anyos na Fil-Japanese na suportado ng ICTSI (International Container Terminal Services, Inc.) na sundan ang mapuwersang pagsalo sa tersera sa nagdaang linggo lang na 4th Dow Great Lakes Bay Invitational sa Michigan.

Pero makakaratratan agad ng reigning world No. 27 at 2021 US Women’s Open champion sina No. 11 Maguire at No. 25 Kang sa pagkompronta ng tatlo sa mahanging course simula sa alas-12:51 ng hapon.

Ang $6.5M (P355M), 4-day event ang pang-apat na world major championship at nagsisilbing 74th Ladies Professional Golf Association Tour 2023.

(Ramil Cruz)