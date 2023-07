Willie Nepomuceno may naiwan pang pelikula

Sa isang group chat ng mga kaibigan namin na taga-showbiz ay malungkot ang lahat dahil sa pagkamatay ng comedian-impersonator na si Willie Nepomuceno.

Nagulat ang talent manager-producer na si Daddie Wowie Roxas na yumao na pala si Willie.

Nabanggit nga ni Daddie Wowie na may pelikula siyang prinodyus na kasama si Willie.

Nanghihinayang nga si Daddie Wowie dahil hindi na mapapanood ni Willie ang huli nitong pelikula.

Ang title ng pelikula ay ‘Bigboyz’.

Ayaw pang magbigay ni Daddie Wowie ng detalye tungkol sa pelikulang ‘yon, pero for sure kapag may playdate na sila ay hindi ‘yon palalampasing panoorin ng mga nagmamahal kay Willie.

At least may naiwan pa palang pelikula ang magaling na comedian-impersonator. (Jun Lalin)