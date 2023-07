Tito Sotto sa TAPE, GMA: Niloloko ninyo mga tao sa ‘Eat Bulaga’

Humarap sa Marikina Regional Trial Court sina dating Senate President Vicente ‘Tito’ Sotto III at Joey de Leon upang dumalo sa pagdinig sa inihaing reklamo laban sa Television and Production Exponents Inc. (TAPE Inc.) at GMA Network Inc.

Kaugnay ito ng kasong copyright infringement, unfair competition at ang kahilingan ng mga complainant na mag-isyu ng writ of preliminary injunction ang korte upang pagbawalan ang TAPE Inc. na gamitin ang pangalan ng programang ‘Eat Bulaga’ o ‘EB’ sa GMA-7.

Hindi dumalo sa pagdinig alinman kina dating Zamboanga del Norte Rep. Romeo Jalosjos Sr. na siyang chairman ng TAPE at presidente na si Romeo ‘Jonjon’ Jalosjos Jr. at CFO na si Seth Frederick ‘Bullet’ Jalosjos.

Sa isang ambush interview matapos ang hearing, sinabi ni Sotto na iginiit ng mga abogado ng TAPE na sila ang nagmamay-ari ng ‘Eat Bulaga’ dahil may trademark sila nito, pero nanindigan naman silang sila ang may-ari dahil hawak nila ang copyright.

“Ang tanong dito kasi ang sinasabi namin sa korte, sino ang may-ari ng pangalang ‘Eat Bulaga’?” paliwanag ni Sotto.

“We are saying na they are deceiving the people by saying na sila ‘yung ‘Eat Bulaga’ diin ni Sotto. “Puwede namang ituloy nila ang programa nila kung gusto nila pero palitan nila ‘yung pangalan nila. ‘Yun ang punto namin.”

Hinihiling din ng TVJ ang P17.482 milyong danyos sa kompanya dahil sa pag-ere ng tatlong araw na replay ng ‘Eat Bulaga’ sa GMA-7 nang walang pahintulot mula sa tatlong host. Ang danyos ay ibinase sa P1.824 bilyon kita ng TAPE kada taon o P5.827 mil¬yon kada araw sa pagpapalabas ng programa.

“Pinipilit niyo sa tao, sa publiko na kayo ang Eat Bulaga eh hindi naman kayo,” diin ni Sotto.

Tiwala rin si Sotto na maipapanalo nila ang inihaing kaso laban sa TAPE at GMA Network.

“We are very confident. With God’s help, I’m sure the truth will come out at alam ng publiko kung sino ang nag-imbento ng pangalang ‘Eat Bulaga’,” saad ni Sotto.

Sinegundahan naman siya ni Joey, na kilalang gumawa sa pangalan ng longest running noontime show.

“Basta kami nagsabi lang kami ng totoo. ‘Yun lang,” sambit ni Joey.