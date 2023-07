Tapos na ang pila: Joshua lantaran na ‘pagkagusto’ kay Emilienne

Walang dudang super ‘love’ ni Joshua Garcia si Emilienne Luciana Gabrielle Vigier, ang French-Filipina golfer na sabi-sabing dyowa niya ngayon.

Bukod nga sa chika na kesyo pinagluto niya si girl, mapapansin din na halos lahat ng mga photo na pinu-post ni Emilienne ay nila-like ni Joshua, ha!

At sa latest post ni Emilienne na kung saan ay naka-red outfit ito, may hawak na wine glass, at ang location ay Paris, France, hindi na talaga napigilan ni Joshua ang sarili na mag-comment.

“Ang ganda ng lighting!” sabi ni Joshua sa mga photo na `yon ni girl.

“Hahahahaha! Wow ah! Lighting lang?” hirit na sagot naman ni Emilienne.

Caption nga pala ni Emilienne sa mga photo na `yon ay, “I love living and drinking wine!” na may hashtag na tb o throwback.

Anyway, pinagkumpara nga ang mga photo na pinost ng dalawa sa kanilang mga Instagram story. At mapapansin na ang lalaking nakayakap kay Emilienne sa elevator ay naka-white t-shirt, na parehong-pareho ng white t-shirt na suot ni Joshua sa kanyang IG story na may hawak siyang sandok at kawali, na ang caption ay, “Got myself a Wok!”

Hindi maitatanggi na halos pareho rin ang relong suot ng lalaki at ni Joshua.

Anyway, dahil sa mga like at comment ni Joshua sa mga Instagram post ni Emilienne, wala naman sigurong duda, o puwede na rin talagang sabihin na tapos na ang pila, na si Emilienne na nga ang nagwagi sa puso ni Joshua.

Tuksuhan tuloy ng ibang girlash na dream maging dyowa si Joshua, bawi na lang kayo sa next life n’yo! ‘Kaloka! (Dondon Sermino)