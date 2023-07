Sino ang pinakamaangas? Floyd Mayweather, Jr., Manny Pacquiao swak sa Top 5 greatest boxers ng mundo

SA hindi na mabilang na pagkakataon, muling nakasama sina retired boxing champions Floyd Mayweather, Jr. at Manny ‘Pacman’ Pacquiao sa Top 5 Greatest Boxers of All Time.

Isang online poll ang isinagawa ng website na World Boxing News at napabilang muli ang dalawang magigiting na boksingero sa limang pinakamababagsik na fighter sa kasaysayan.

Walang talo ang 46-anyos na ngayong si Mayweather sa 21-taong boxing career, kabilang ang panalo via unanimous decision kontra Pacquiao taong 2015 sa tinaguriang “Fight of the Century: Battle for Greatness” sa Las Vegas.

Dahil dito, hinirang na Boxer of the Decade ng World Boxing News si Mayweather.

Ilang beses sinubukang magkaroon ng rematch sa pagitan nina Floyd at Manny subalit hindi na ito natuloy.

Sa panig ni Pacquiao, natatangi itong boksingero sa kasaysayan na nakasungkit ng korona sa walong magkakaibang weight division.

Nakatakdang makipag-exhibition fight ang 44-anyos nang si Pacquiao laban sa alamat na muay at kickboxer ng Thailand na si Buakaw sa darating na Enero 2024.

Bukod sa dalawa, kasama rin sa hinirang na Top 5 ‘GOAT’ ng World Boxing News sina Carlos Monzon ng Argentina, ang legend na si Muhammad Ali at si Sugar Ray Robinson.

(Abante Sports)