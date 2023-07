Sinéad O’Connor pumanaw na

Pumanaw na sa edad na 56 ang Irish singer na si Sinéad O’Connor. Sumikat si Sinéad dahil sa hit cover version niya ng ‘Nothing Compares 2 U’ noong 1990.

Ayon sa report ng The Irish Times, walang nababanggit pa na cause of death ng singer, pero nagpadala na ng official statement ang pamilya nito.

“It is with great sadness that we announce the passing of our beloved Sinéad. Her family and friends are devastated and have requested privacy at this very difficult time.”

Marami ang nalungkot sa balitang ito dahil two years ago lamang, nag-commit ng suicide ang anak ni Sinéad na si Shane O’Connor sa edad na 17.

Nag-tweet pa noon si Sinéad na gusto na rin niyang mamatay dahil sa pagkawala ng kanyang anak: “There is no point living without him. Everything I touch, I ruin. I only stayed for him. And now he’s gone. I’ve destroyed my family. My kids don’t want to know me.”

Nilagay on suicide watch si Sinéad at nalaman ng marami ang iba’t ibang mental health challenges nito, isa na rito ay ang paglaki niya sa isang abusive household. Na-diagnosed din siya with PTSD and bipolar disorder noong 2015 pagkatapos dumaan sa isang radical hysterectomy.

Naging overnight success si Sinéad dahil sa song na ‘Nothing Compares 2 U’ na sinundan niya ng isa pang hit song na ‘I Do Not Want What I Haven’t Got’. Pero biglang nasira ang phenomenal career niya dahil sa ginawa niya sa ‘Saturday Night Live’ in 1992 nang punitin niya ang picture ni Pope John Paul II at sabihin on live televison na “Fight the real enemy!” Dahil sa ginawa niya, nabigyan siya ng lifetime ban sa show at bumagsak ang kanyang singing career.

In 2021, sinabi ni Sinéad sa interview niya with The New York Times na pinagsisihan niya ang ginawa niya sa show at sinisi niya ang pagkakaroon niya ng number one song. ‘Yun daw ang nagpabagsak sa kanya.

Naging longtime supporter of women’s rights si Sinéad at mariin niyang pinaglalaban ang child abuse at racism. Dalawang beses din siyang nagpalit ng pangalan. Una ay as Magda Davitt in 2017 at pangalawa ay bilang Shuhaha’ Sadaqat in 2018. (Ruel J. Mendoza)