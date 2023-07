Sara Eggesvik, Filipinas susubukang silatin Norway

IPINANGANAK man sa Norway ngunit ibubuhos lahat ng kabigha-bighani na Pilipina at mahusay na midfielder na si Sara Eggesvik ang kanyang galing pagharap ng Filipinas kontra Norway sa Linggo sa pagtatapos ng Group A sa FIFA Women’s World Cup sa Eden Park sa Auckland, New Zealand.

“We have to put that aside when the game starts. I am playing for the Philippines. I will do my best to get a win and get points,” sabi ni Eggesvik ilang sandali matapos na pabagsakin ng Filipinas ang nakasagupang Ferns, 1-0, para sa kanilang makasaysayang unang panalo sa World Cup sa Sky Stadium sa Wellington nitong Martes.

Isa sa mga inaasahan sa koponan ng Australian coach na si Alen Stajcic si Eggesvik, na ang ama ay Norwegian at ang ina ay mula sa Davao pero isinilang sa coastal city ng Bodo na 1,188.5 kilometro hilagang-silangan ng kabisera ng Oslo at matatagpuan malapit sa Artic Circle.

Nakuha niya ang atensiyon ng Filipino fans sa 10th AFF Women’s Championship nakaraang taon.

Sa pamamagitan ng cross sa loob ng box, itinayo ni Eggesvik ang striker na si Sarina Bolden, na ang kasunod na header nito sa pang-24 minuto ay nagbigay sa kanila ng panalo kontra New Zealand, 1-0

“I remember getting the ball in the 16-meter (box) and just crossed it. It was an amazing header by Sarina over three defenders. Although it was only one goal we had to keep them away from goal the rest of the way. It was a team effort. I am just so glad and grateful. I am so proud of this team,” sabi ni Sara.

Pilit pinipigilan ang kanyang mga luha, sinabi ng 26-anyos na si Eggesvik na ang tagumpay laban sa kinagiliwang Ferns ay nagpakita na ang Filipinas ay kanyang makipagsabayan sa buong mundo.

(Lito Oredo)