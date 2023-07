PSC, South Africa pakners sa sports

BILANG paggunita ng 30 taong diplomatikong relasyon ng bansa sa South Africa ay binuksan ng Philippine Sports Commission (PSC) ang pinto nito kina Ambassador Bartinah Ntombizodwa Radebe-Netshitenzhe at Department of Foreign Affairs (DFA) Deputy Assistant Secretary Marlowe Miranda sa pamamagitan ng pagho-host ng mga boxing exhibition match nitong Huwebes sa Rizal Memorial Sports Complex.

Sa welcome speech nito, malugod na tinanggap ni PSC Commissioner Matthew “Fritz” Gaston ang mga panauhin at sinabing, “ang pagtitipon na ito ay hindi lamang para palakasin ang lumalagong partnership sa pagitan ng Pilipinas at South Africa, kundi para parangalan din ang pamana ng dating Pangulo at kilalang aktibista na si Nelson. Mandela, na mahilig sa sports at ang malaking epekto nito sa lipunan.”

“Sports diplomacy is a very good way to improve relations between countries. We wish for more sports exchanges and skills development initiatives between our two countries to provide opportunities for our youth to get into sports,” dagdag ni Gaston.

Ang lady ambassador, sa kanyang bahagi, ay nagpasalamat sa sports agency at sa Association of Boxing Alliances in the Philippines, Inc. (ABAP) sa pagho-host ng boxing matches para parangalan si Mandela, na naging amateur boxer sa kanyang kabataan.

“We are hoping to complete a Memorandum of Understanding (MOU) with the PSC, towards the goal of using sports as a unifying tool to spread tolerance and love amongst others. Both South Africa and the Philippines have suffered centuries of oppression, but this did not, however, take away the Filipino’s inherent fighting spirit,” ani Netshitenzhe.

Sampung (10) boksingero mula sa national training pool, na pinagsama-sama ni ABAP Secretary General Marcus Manalo, ang nagpakita ng kanilang husay sa boksing sa limang boxing matches sa flyweight, featherweight at bantamweight classes.

Ang tagapayo ng South African Embassy na si Chantelle Naidoo, Tourism and Marketing Officer Ellen Vega, PSC Acting Executive Director Atty. Guillermo Iroy, Jr. at Deputy Executive Director Anna Christine Abellana ay naroroon din sa eksibisyon.

Samantala’y umalis ang PH boxing team sa pangunguna nina SEA Games champions Carlo Paalam at Nesthy Petecio kasama ang 9 na iba pa patungong India para sumailalim sa overseas training camp sa Patiala, India mula Hulyo 28 hanggang Agosto 5 at sa Inspire Institute of Sport sa Karnataka, India mula Agosto 6 hanggang 20 bilang bahagi ng kanilang paghahanda para sa Asian Games.

Ang koponan ay lilipad din sa Australia sa unang linggo ng Setyembre para sa isa pang kampo ng pagsasanay bago ang Asiad.

(Lito Oredo)