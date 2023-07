Ping binoldyak finger sign ni Robin sa Lupang Hinirang

Kinuwestiyon ni da¬ting Senador Panfilo ‘Ping’ Lacson ang hand gesture ni Senador Robin Padilla habang nagpupugay sa Lupang Hinirang sa State of the Nation Address (SONA) ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. noong Lunes.

Ayon kay Lacson, malinaw na isinasaad sa Republic Act 8591 o ang Flag and Heraldic Code of the Philippines na kailangang igalang at irespeto ang bandila at ang national anthem.

Walang aniyang binabanggit sa batas na puwedeng ihalo ang pananampalataya bilang paraan ng paggalang sa bandila.

“He may have meant well but the Flag and Heraldic Code of the Philippines mandates reverence and respect at all times for the flag and anthem. Sorry, RA 8491 has nothing to do with choosing between faith and politics,” diin ni Lacson.

Naging viral ang video at larawan ni Padilla dahil sa finger sign nito habang inaawit ang Lupang Hinirang.

Depensa ni Padilla, ang hand gesture niya sa SONA ay pagpapakita na iisa ang Diyos.

“I always do the ‘Kalima La ilaha ilalah’ with my hand here. Why can’t you do that? I would rather resign than somebody telling me I cannot (practice) my faith.”