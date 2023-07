PCAP Inter-Commercial Chess susulong sa Pasig

PANGUNGUNAHAN nina International Master Angelo Abundo Young, National Masters Robert Suelo, Jr. at Almario Marlon Quiroz Bernardino, Jr. ang koponang Ledda Farms, Bolinao Warriors sa pagtulak ng 1st PCAP Inter-Commercial Chess Team Championships sa Agosto 19, 20 at 26 sa Estancia Mall sa Pasig City.

Ayon kay Bayanihan Chess Club legal counsel head Atty. Rodolfo Enrique “Rudy” Rivera, ang Celeste-backed team ay kinabibilangan din nina CM Genghis Imperial, Noel Jay “Super B” Estacio, Atty. Reddy Ceralde Balarbar, Arnel Espiritu, Sr., Roberto Racasa at Noel Glifonea.

Sina Young, Bernardino at Suelo ay sariwa pa sa top 3 finish sa katatapos na Road to Mastery FIDE Rated Open Chess Tournament na ginanap noong Hulyo 22 at 23 sa General Trias, Cavite.

“Nais naming pasalamatan si Pangasinan 1st District Representative Jesus “Boying” Celeste sa pagsuporta sa Ledda Farms, Bolinao Warriors chess team,” sabi ni playing coach Atty. Rivera.

Ang iba pang magpapaligsahan sa event na nag-aalok ng top purse na P50,000 ay ang PCWorx, Toastmasters, Nicolas-DeVega Law, Buenaviel Construction, Philippine Army, Philippine Airforce, UNESCO, Chester Concordia Team, King’s Gambit Online Chess School, Sudeco/Pchem, Datamatics , Rotary Club, Red Cross, PCCI, Coach Abelgas Team at apat na teams ni NM Jojo Legaspi.

Ang pangalawa hanggang ikaapat na pwesto ay tatanggap ng P30,000, P20,000 at P10,000, ayon sa pagkakasunod. (Elech Dawa)