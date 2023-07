National men’s volley team reresbak sa SEA VLeague

HAHAMBALOS sina Bryan Bagunas at Marck Espejo sa ikalawang leg ng kauna-unahang Southeast Asia (SEA) Volleyball League Biyernes sa City of Santa Rosa Multi-Purpose Complex sa Laguna .

Sina Bagunas at Espejo, dalawa sa nangungunang spikers ng bansa, ay sasabak sa sa pambansang koponan sa pagbabalik sa V.League para mabuo ang isang nakamamatay na troika kasama ang sumisikat na si Steven Rotter, na nakakuha ng mga parangal na Best Opposite Spiker sa unang leg na ginanap sa Jakarta nakaraang linggo.

“They’re experienced players. They’re smart. They can share their experiences with others,” sabi ni national men’s team head coach Sergio Veloso. “We can make a stronger job. I feel we can play better now.”

Makakalaban ng Pilipinas ang Thailand sa alas-7 ng gabi para sa pangunahing kaganapan pagkatapos ng opener sa pagitan ng Vietnam at Indonesia sa alas-4 ng hapon.

Ang susunod para sa mga host ay ang Indonesia at Vietnam sa Sabado at Linggo, ayon sa pagkakabanggit.

Walang panalo ang Pinoy spikers sa tatlong laro sa Jakarta.

Nakumpleto ng Indonesia, sa pangunguna ni MVP Fahry Septian Putratama, ang walang talong salang upang maging kampeon sa unang leg habang kinumpleto ng Thailand at Vietnam ang podium.

Ang SEA VLeague women’s division ay gaganapin naman sa Agosto 4 hanggang 6 sa Vihn Phuc, Vietnam, at mula Agosto 11 hanggang 13 sa Chiangmai, Thailand.

(Lito Oredo)