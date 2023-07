Kinder – Grade 6 libre pagkain buong taon

Sigurado na ang kalusugan ng mga mag-aaral, bawas-butas pa ang bulsa ng mga nanay sa gastos.

Ito’y dahil plano ng Department of Education (DepEd) na palawakin ang school-based feeding program ng buong school year mula Kindergarten hanggang Grade 6 sa mga estudyante ng mga pampublikong paaralan sa bansa.

Ayon kay DepEd spokesperson Michael Poa, ang Masustansyang Pagkain Para sa Batang Pilipino Act ay may 120-araw para ipatupad ang feeding program pero may 200-araw ang bawat academic year kaya nais nilang palawakin ng buong school year ang pagbibigay ng masustansyang pagkain sa mga mag-aaral.

Paliwanag ni Poa, maraming mahihirap na mag-aaral ang uma-absent na lang dahil walang pagkain sa kanilang bahay habang ang iba naman ay pumapasok sa paaralan na kumakalam ang sikmura.

Bunsod ng gutom at hirap, hindi na aniya pumapasok o kaya ay tumitigil na lang sa pag-aaral ang mga bata dahil wala silang makain o kulang ang pagkain nila sa bahay.

Kaya naman naisip ng DepEd na ang mga paaralan na lang ang maglalaan ng pagkain sa mga mag-aaral para ganahan sila sa pagpasok dahil may araw-araw na pagkain ang nakalaan para sa kanila.

“That’s very important because it hits two birds with one stone. Aside from giving proper nutrition to our learners, it also encourages our learners to stay in school,” ayon kay Poa.

Kasabay nito, suportado ng pamahalaan ang isinulong na World Bank-funded Philippine Multisectoral Nutrition Project na naglalayong mabawasan ang kaso ng malnutrisyon sa bansa. (Vick Aquino)