Importante na may laman ang tiyan ng bawat Pilipino

Sa kabila ng iba’t ibang papel natin sa lipunan, tayong mga Pilipino ay may iisang hangarin: ang makamit ang isang maunlad at masaganang bansa kung saan ang bawat isa ay may sapat na pagkain sa hapag-kainan.

Sa kanyang ikalawang State of the Nation Address, ibinida ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga hakbang na ginagawa ng kanyang administrasyon upang itaguyod ang food security sa bansa at tiyakin na walang Pilipino ang magugutom. Binigyang-diin niya ang kahalagahan ng sustainable farming at sa paggamit ng scientific methods sa ating agrikultura, na sa tingin ko ay isang napakahalagang aspekto sa pagpapalakas ng ating agricultural sector.

Bilang kasapi ng Senado, lubos tayong sumusuporta sa mga hakbang na ito na magbibigay ng direksyon sa ating sektor ng agrikultura patungo sa modernisasyon at pagpapaigting ng kakayahan nito na sumuporta sa mga pangangailangan ng bawat Pilipino. Napakaimportante na masolusyunan ang mga problemang kinakaharap ng ating mga magsasaka at mangingisda na nagbibigay ng pagkain sa ating mga hapag-kainan.

Ang aking tanging mga paalala lang: huwag dapat mapabayaan ang maliliit na magsasaka at mangingisda, unahin natin ang mga mahihirap, at tiyaking may laman ang tiyan ng bawat Pilipino.

Tulad rin nang sinabi ko noon, dapat talagang labanan ang smugglers at hoarders na isa sa mga sanhi ng mataas na presyo ng mga bilihin at nagpapahirap sa ating consumers at producers. Kaya sang-ayon ako sa matapang na salita ng Pangulo na bilang na ang mga araw ng mga nagsasamantala.

Kailangan talaga ng political will para tugunan ang mga suliraning ito sa ating sektor ng agrikultura, na isa ring malaking problema sa ating ekonomiya. Dahil dito, kaisa ako sa panawagan para sa isang komprehensibong imbestigasyon sa sinasabing onion cartel at sa smuggling at hoarding ng mga agricultural products.

Isa pa sa mga natatanging inisyatiba ng ating Pangulo ay ang Republic Act No. 11953 o ang New Agrarian Emancipation Act. Bilang isa sa mga author at co-sponsor ng batas na ito, nauunawaan ko ang kahalagahan ng mga ganitong hakbang upang matiyak ang kapakanan ng ating mga magsasaka, na silang tutulong sa atin upang maabot ang ating layunin na food security.

Bukod dito, isa rin ako sa mga may-akda ng RA 11901, na naglalayong palawakin ang agriculture, fisheries, at rural development financing system sa bansa. Bilang miyembro ng Senate Committee on Agriculture, patuloy kong itinataguyod ang pagpapaganda ng ating farmland irrigation, expansion ng National Rice Program, at ang conversion ng idle government lands para magamit sa agrikultura at makatulong sa pagpapabuti ng food production sa bansa.

Dagdag pa rito ay inihain ko rin ang Senate Bill No. 2117 na naglalayong magbigay ng full crop insurance coverage para sa ating agrarian reform beneficiaries kung maisabatas. Nariyan din ang SBN 2118, na layunin namang magbigay ng mas mahusay na insurance coverage at services sa mga magsasaka upang maibsan nila ang epekto ng mga kalamidad.

Nais kong idiin na ang ating adhikain ay hindi lamang para sa mga magsasaka, kundi pati na rin para sa lahat ng Pilipino na umaasa sa ating sektor ng agrikultura para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Sa mga hakbang na ito, inaasahan nating mababawasan, kung hindi man matutuldukan, ang kagutuman sa ating bansa.

Nagbukas man ang bagong session sa Senado, hindi pa rin matitinag ang ating hangarin na bumaba sa ating mga kababayan dahil bisyo ko na ang magserbisyo lalo na sa mga nangangailangan. Patuloy tayong personal na nakikinig sa kanilang mga suliranin, namamahagi ng tulong, nagtataguyod ng mga proyektong makakapagpaunlad ng kanilang lugar, umaalalay sa mga may sakit, at nag-iiwan ng ngiti sa oras ng kanilang pagdadalamhati.

Noong July 26, personal tayong tumulong sa 622 na biktima ng sunog sa Barangay San Dionisio, Parañaque City katuwang ang lokal na pamahalaan na pinamumunuan ni Mayor Eric Olivarez at Congressman Edwin Olivarez.

Maliban dito, nag-ikot din ang aking opisina sa buong bansa para mamahagi ng tulong sa mga nangangailangang komunidad. Kabilang rito ang mga naging biktima ng sunog noon na sinisikap na makabangon ngayon tulad ng 31 residente ng Asuncion, pito sa New Corella, lima sa Panabo City, at 12 sa Tagum City sa Davao Del Norte, pati dalawang biktima sa Laak at isa sa Maco sa Davao de Oro; at 146 sa Mati City, Davao Oriental. Bukod sa dagdag na tulong ng aking tanggapan ay katuwang din natin ang National Housing Authority na nagbigay ng pambili ng housing materials mula sa kanilang Emergency Housing Assistance Program na ating isinulong noon.

Ilang biktima ng nakaraang mga kalamidad ang atin ding tinulungan tulad ng 25 kababayan natin sa Mabini, at 25 din sa Pantukan sa Davao de Oro; at 58 naman sa Muntinlupa City.

Inalalayan din natin ang 350 pasyente sa isang medical and dental mission sa Bugasong, Antique. Tumulong din tayo sa 66 sa Pulilan, Bulacan; 199 benepisyaryo sa Cabiao, at 123 sa Gen. Mamerto Natividad sa Nueva Ecija; 100 sa Rosario at 100 din sa Batangas City, Batangas; at 66 sa San Miguel, Bulacan.

Tunay na napakahalaga ng mga hakbang na inilatag ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang SONA lalo na ang tungkol sa ating agriculture sector dahil napakahalaga ang laman ng sikmura ng ating mga kababayan, lalo na ang mga mahihirap.

Bilang inyong representante sa Senado, susuportahan ko ang mga programa ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. lalo na ang higit na makakabenepisyo sa mga mahihirap. Iisa naman ang ating layunin at iyon ay ang matiyak na walang Pilipinong magugutom, na may access ang lahat sa masustansyang pagkain, at masiguro na matatamasa ng bawat Pilipino ang isang mas maunlad at masaganang bukas.