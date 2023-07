Imee dinedma mga basher sa SONA outfit

Dinedma lang ni Senadora Imee Marcos ang pangu¬ngutya ng ilang mga basher sa kanyang kasuotan sa nagdaang State of the Nation Address (SONA).

Isa sa pumuna ay ang 1970 Miss International Aurora Pijuan, na ikinasal sa dating niyang asawa, ang sportsman na si Tommy Manotoc.

“This can’t be her. I won’t recognize her even if I run her over in Edsa. Not that it’s a plan,” komento ni Pijuan sa kanyang Twitter.

Hindi naman napikon si Imee sa komentong iyon ni Pijuan.

“I don’t know. There are so many comments. There are always bashers. It doesn’t matter, I was happy,” sabi ni Imee sa Kapihan sa Senado.

Ayon pa kay Imee, maging ang kanyang kapatid na Pangulo ay natawa nang makita siyang suot ang tradisyunal na panamit ng mga Igorot.

“Wala tawa lang nang tawa, sanay na ‘yun sa akin. Hindi na nagugulat,” sambit pa ng senadora.

Noong Miyerkoles ay nanindigan ang Siklab Philippine Indigenous Youth Network na walang karapatan ang senadora na magsuot ng tradisyonal na panamit lalo pa’t bahagi siya ng pamilya Marcos.

“Bilang mga katutubo, insulto sa amin ang pagsusuot mo ng kasuotang ito lalo na at mali naman ang paggamit mo sa mga ito. Ginamit mo pa ang aming mga tattoo na sumisimbulo ng katapangan at karangalan, gayong duwag ka naman!” ayon sa statement ng grupo. (Dindo Matining)