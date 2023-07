Gabbi mag-react kaya? Ashley kampante sa laplapan kay Khalil 

Super grateful daw si Ashley Ortega na si Khalil Ramos ang partner niya sa kanyang unang Cinemalaya movie. Eh kasi nga, malayong-malayo raw ito sa mga ginagawa niya sa telebisyon, dahil sa movie nga ay may matitindi silang intimate scene ni Khalil.

“Grateful ako na napakagaling na aktor ang kasama ko. I really admire him. He’s very professional. He’s such a gentleman.

“May mga eksena kaming intimate!” sabi niya.

Pero, gaano ba ka-intimate ang mga eksena nila ni Khalil sa ‘As If It’s True’ na dinirek ng batang-batang direktor na si John Rogers.

“Noong una ko kasing nabasa ang script, ‘yung unang eksena kasi, may kissing agad. At first sabi ko, handa naman na ako. No regrets! No doubts!

“I’m ready for this role. I want to grow as an actor. Lalo na ‘yung last teleserye ko as a sweet girl siya.

“So ito iba naman. Gusto kong maging versatile.

“Noong una kinabahan talaga ako, kasi Cinemalaya nga ito. Ang expectations talaga ng mga tao, acting piece siya.

“Pero sobrang fulfilled talaga ako na tinanggap ko ang project.

“The movie kasi is about the reality of our generation. Hindi siya ‘yung parang love story na may prince charming or princess.

“Ang mga lines namin sinasabi ko in real life.”

Kumustang ka-intimate scene si Khalil?

“Ah, kissing scene lang naman `yon. Wala namang love scene.

“Inalagaan kami ng maayos. Hindi siya lustful. Wholesome pa rin siya. May kilig pa rin. ‘Yung intimacy nila sa isa’t isa, it’s not something na vulgar!” sabi ni Ashley.

Teka! Ano kaya ang magiging reaksiyon nj Gabbi Garcia sa kissing scene ng boyfriend niyang si Khalil kay Ashley?

Well… (Dondon Sermino)