Elijah gustong si Miles na ang last girlfriend 

Nais ni Elijah Canlas na si Miles Ocampo na ang kanyang magiging last girlfriend.

Ito raw ang gusto ng award-winning actor nang pasukin niya ang pakikipagrelasyon kay Miles.

“I always go into relationships thinking that hindi ako magko-commit into a monogamous relationship kung hindi po ‘yun ang mindset ko. So yes. We’ve been together for two years and we are still having fun. Nandoon pa rin po ang isip ko,” sey ni Elijah.

Isa raw sa nagustuhan ni Elijah sa kanilang relasyon ay ang parehong interest nila, lalo na sa trabaho nila bilang mga aktor.

“Dati may rule pa ako sa sarili ko na medyo stupid rule. Pero siyempre I am trying to be a professional so I don’t want to date people that I work with, pero iba si Miles. Nae-enjoy ko rin po ‘yung tandem namin because we have the same line of work and we have the same career. We understand each other. Naiintindihan namin ang trabaho ng isa’t isa.”

Kung may gusto raw na ma-improve pa si Elijah sa relasyon nila ni Miles, ito ay ang magkaroon pa sila ng mas malalim na communication sa isa’t isa.

“Communication po talaga siguro, lalo na ngayon na we are spoiled with instant communication with social media, calls and the internet. Pero iba ‘yung communication on a deeper level na isang tingin pa lang, mas nagkakaintindihan na kayo. I think nakukuha naman ‘yun over time.”

Marami naman ang nag-iisip na mauuwi sa kasalan ang relasyon nina Elijah at Miles, pero siyempre, matagal pa ‘yon dahil ang bata pa nila, ha!

‘Yun na! (Ruel J. Mendoza)