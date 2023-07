DTI chief tagilid na kay PBBM

Dumadami na ang reklamo sa Department of Trade and Industry (DTI) dahil sa matamlay na performance ng ahensya na dinagdagan pa ng madalas na biyahe sa abroad ni Secretary Alfredo Pascual.

Sa unang taon ng panunungkulan ni Pascual, 14 beses na itong nangibang bansa kaya umano naging ‘unproductive’ ang DTI.

Ayon sa source ng Bilyonaryo.com, si Pascual ang tinuturing na weakest link sa gabinete at namumuro na kay Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr.

“Mahina talaga ‘yan. He’s known to be super bagal and lazy pa. But makes him worse is he’s always out of the country,” ayon sa source.

Sa 14 na foreign trip nito, ilan dito ay ang mahabang European investment roadshow sa United Kingdom, Belgium, Netherlands, at Germany mula Hunyo 21 hanggang Hulyo 6.

Sa kabila ng mga puna sa malimit nitong pangingibang bansa, tila binabalewala lamang ng kalihim ang mga kritisismo.

Sa Makati Business Club forum noong Hulyo 13, kinompronta ng host na si Coco Alcuaz si Secretary Pascual sa mga biyahe nito sa abroad.

“I lost track. Maybe 14 trips. Not always with the president,” tila pagmamalaki pa ni Pascual.

Binanggit pa nito na noong siya ay nasa Asian Development Bank (ADB), “I used to travel 20 times a year. I have not reached that number this year. Not yet.”

Sinasabing nasa likod ni Pascual ang maimpluwensiyang paksyon sa Marcos administration. Pero dahil sa dami ng bumabatikos sa DTI chief, posible raw na nasa balag ng alanganin ang kanyang puwesto.