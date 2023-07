‘Di pa kasal, pero: Dominic plinantsa damit ni Bea

Tumodo ng pasiklab si Dominic Roque sa kanyang fiancée na si Bea Alonzo matapos ang engagement ng dalawa kamakailan lang.

Nagpaandar nang husto si Dominic kay Bea nang karayin niya ito sa Singapore para lang mag-food marathon ng ilang araw at mag-celebrate ng kanyang belated birthday.

Makikita ang abot-tengang kaligayahan ni Bea sa ibinahaging ilang clips ng kanilang paglafang ng kung ano-anong bonggang food.

Sey nga ni Bea sa kanyang Instagram post, “A quick food trip to Singapore with @dominicroque. We celebrated his birthday and our recent engagement. Literal na tumakbo sa airport after the GMA Gala. We barely made it to our flight! Our trip was short but one of the most unforgettable.”

Maliban sa mga nabanggit, isa pa sa pinakanagpalusaw sa puso ni Bea ay ang eksena ni Dominic na pina-plantsa nito ang damit ng fiancée.

Ipinangalandakan ito ni Bea sa karugtong ng kanyang message.

Mapapanood ito sa unang bahagi ng video at makikita nga si Dominic na pina-plantsa sa ibabaw ng kama ang damit ni Bea.

Sey ng aktres dito, “Ganyan po sya magmahal.”

Dahil sa ‘eksenang’ ‘yon, aba, sure na ang pagiging mabait na mister ni Dominic kapag nakasal na sila ni Bea. (Rey Pumaloy)