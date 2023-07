David, Ruru pinagsasabong

Sina David Licauco at Ruru Madrid naman ngayon ang pinagsasabong. Tapos na ang mga faney na paglabanin sina David at Jak Roberto.

Anyway, sa latest Instagram video kasi na pinost na makikita si David na nagpapraktis mag-‘tirador’ ay may mga komento ang ibang fan na kesyo malamya nga raw ang dating nito.

Eh, ‘di ba, sa pelikulang ‘Maging Sino Ka Man’ nina Robin Padilla, Sharon Cuneta, amoy na amoy, lutang na lutang ang pagiging astig ni Senator Robin, ha!

Malayo nga raw ‘yon sa datingan ni David ngayon. Kaya para sa kanila, si Ruru ang tunay at bagay na bagay gumanap bilang Carding sa TV version ng ‘Maging Sino Ka Man’ na leading man nga ni Barbie Forteza.

“Mas maangas talaga kung si Ruru ang Carding. Matamlay si David, eh. Hindi bagay.”

“Si Ruru kasi bagay sa drama at action prince pa siya. Gamay na gamay na niya ang mga action scenes, at kitang-kita `yon sa ‘Lolong’.”

“Yes kay Ruru talaga bagay ang role na `yan. No hate, pero nagsasabi lang po ng totoo.”

“Hindi ko idol si Ruru, pero sinasabi ko lang ang totoo na mas bagay sa kanya ang role ni Robin.”

Pero siyempre, hindi pumayag ang mga David fans.

“Give him a chance. Mag-i-improve rin si David.”

“Nakakaumay na si Ruru. Okey na si David.”

“Makukuha rin ni David ang tindig ni Robin.

“Paladesisyon kayo, eh si David ang gusto ng producer.”

“Ang dedication ni David sa craft niya is so admirable. Sure ako once na ipalabas na ang series, magugulat tayong lahat.”

“Don’t let us down David. We’re rooting for you!”

Anyway, nasa kamay pa rin ng direktor kung paano niya ilalabas ang acting na gusto niyang makita sa artista niya. So, huwag munang husgahan, at mag-abang na lang muna, ha!

Pero bongga na rin, na ngayon pa lang ay maingay na ang ‘Maging Sino Ka Man’ ha!

Iba pa rin talaga ang BarDa fans, na talagang suportado nila ang kanilang mga idolo, at hindi sila nagsasawang makita ang dalawa na magkasama.