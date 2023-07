Cayetano nagpaliwanag sa hinarang na UN resolution

Nakiisa si Senador Alan Peter Cayetano sa kanyang mga kasama sa Senado laban sa panggigipit ng China sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas sa West Philippine Sea.

Subalit aniya, kailangan ng ibayong pag-iingat sa pagtahak sa isyu upang hindi mapahiya ang bansa sa harap ng international community.

Ginawa ni Cayetano ang panawagan kasabay ng pagtalakay ng Senado ng Proposed Senate Resolution No. 659 na nanawagan sa gobyerno na magsumite ng resolusyon sa United Nations General Assembly (UNGA) para tigilan na ang ginagawang pambu-bully ng China sa West Philippine Sea.

Kinuwestiyon ng senador ang pagtutok ng resolusyon sa China lamang, samantalang ang Vietnam at Malaysia – na parehong kaalyado ng Pilipinas – ay mayroon ding presensya sa ilang pulo na nasa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone (EEZ).

“I’m not saying na kalaban natin ang Vietnam at Malaysia — they’re our allies as of now. But they are also claimants and have a clear strategy: improve their economy, bilaterally negotiate with China, and then build their defenses,” wika ni Cayetano. (Dindo Matining)