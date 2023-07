BIGONG makausad ang Philippine Blu Girls sa hinahangad nitong unang pagtuntong sa kampeonato matapos mabawian ng nakasagupang Italya, 5-6, sa matira matibay na playoffs ng WBSC Women’s Softball World Cup 2023 sa Campo Comunale da Softball, Castions di Strada, Italy.

Ang kabiguan ay pumigil sa Blu Girls na makatuntong sa World Cup sa kwalipikasyon sa knockout stage na itinakda sa susunod na taon.

Unang nagtala ang Blu Girls ng back to back wins para maabot ang playoffs.

Itinala ng 26th ranked na Blu Girls ang 5-3 panalo sa 29th ranked na New Zealand, 5-3, bago tinapos ang eliminasyon sa pamamagitan ng nakakagulat na 6-5 na tagumpay laban sa world no. 8 at host Italy.

Ang mga panalo ay dumating matapos ang tatlong sunod na pagkatalo, 0-5 sa world no. 5 Canada, 0-13 kabiguan sa world no. 2 at three time champion Japan at 1-5 resulta sa world no. 22 Venezuela.

Pang-apat ang Blu Girls na may 2-3 karta pagkatapos ng preliminaries sa likod ng Italy, Canada at Japan.

(Lito Oredo)