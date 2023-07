BBM nasungkit P15B puhunan sa Malaysia

Nakakuha si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng $285 milyon o higit P15 bilyon na investment commitments sa kanyang tatlong araw na state visit sa Malaysia.

Ayon sa Presidential Communications Office (PCO), naging mabunga ang pulong ng Pangulo sa mga malalaking negosyante sa Malaysia at nagpahayag ng interes ang mga ito na mamuhunan sa Pilipinas partikular sa food processing industry, multi-service digital platforms, aviation, aviation maintenane support services, logistics manufacturing infrastructure, water at waste water treatment.

Sinabi ng Pangulo na sa sandaling matuloy ang mga pamumuhunang ito ay magiging malaking bagay sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas.

“The investments that we have agreed on so far will inject a total of about $285 million, serving as a robust and affirmative indication of the ongoing trust and keen interest of businesses and investors in the Philippines,” anang Pangulo.

Sa kanyang pagharap sa Malaysian business leaders, ipinagmalaki ng Pa¬ngulo ang gumagandang kalagayan ng ekonomiya ng Pilipinas matapos ang pandemya kung saan binanggit nito ang 7.6 na gross domestic product noong nakalipas na taon.

Tiniyak ni Pangulong Marcos sa mga business leader na ipapapatuloy ng kanyang gobyerno ang maayos na proseso sa pamumuhunan sa Pilipinas, pati na sa Malaysian companies na nag-ooperate na sa bansa. (Aileen Taliping)