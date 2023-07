Ang SONA ng Pangulo: Mga nagawa at gagawin pa

Magandang araw muli, mga kababayan kong Bicolano! Nitong Lunes ng hapon, kasama ang inyong lingkod sa naging saksi sa ikalawang State of the Nation Address (SONA) ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Session Hall ng House of Representatives.

Inilahad ng Pangulo ang mga nagawa ng administrasyon sa nakalipas na 12 buwan at kung ano ang mga plano sa hinaharap para sa ikabubuti ng sambayanang Pilipino.

Sa bungad ng kanyang talumpati, inamin niyang pinakamabigat na problemang kinakaharap ng administrasyon sa unang taon ang mataas na presyo ng bilihin o inflation. Ngunit dahil sa mga inilatag na polisiya na magsisilbing pundasyon ng ating ekonomiya sa mga susunod na taon, nalampasan ng Pilipinas ang masamang epekto ng inflation.

Sa mga nakalipas na buwan, nagawa ng pamahalaan na maibaba ang presyo ng bilihin sa iba’t ibang sektor. Napatunayan din na kayang maipababa ang presyo ng bigas, karne, isda, gulay, at asukal.

Tinukoy din ng Pangulo ang kinakaharap na problema ng bansa sa El Niño kaya’t hinikayat niya ang publiko na magtipid sa tubig para sa malawakang paghahanda sa banta ng tagtuyot.

Tama po ang sinabi ng Pangulo na ang tubig ay kasing-halaga ng pagkain kaya kailangan nating tiyakin na may sapat at malinis na tubig para sa lahat at sa mga susunod na salinlahi. Kasama na rito ang tubig na ginagamit natin sa sakahan.

Ang inyong lingkod at ang Ako Bicol Party-list ay matagal nang nakatutok sa pagresolba ng kakapusan ng malinis na tubig sa Bicol Region. Hindi pa man dumadating ang El Niño phenomenon, marami na tayong naipatayong solar-powered water systems.

Karapatan ng bawat Pinoy ang matugunan ang kanilang basic needs. Hangga’t marami sa atin ang walang access sa malinis na tubig, tuloy ang laban sa kakapusan sa tubig.

Nakuha natin ang datos mula sa National Household Targeting System for Poverty Reduction ng Department of Social Welfare and Development. Ayon sa kanilang pag-aaral, lumilitaw na mahigit 180,000 Bicolano ang walang napapagkunan ng malinis na inuming tubig. Higit sa limang milyon naman ang sumasalok ng tubig mula sa mga balon, ayon din sa datos.

Noong dumami ang mga evacuation centers sa Albay dulot ng pag-aalburoto ng Bulkang Mayon, pinaspasan din ng Ako Bicol Party-list ang pagpapagawa ng mga water supply systems sa mga evacuation centers. Kailangan po kasing tuloy-tuloy ang supply ng tubig sa mga evacuation centers para sa hygiene ng mga nanunuluyan doon upang hindi sila magkasakit.

Hindi lang po mga kabahayan na walang malinis na tubig ang maaaring maserbisyuhan ng solar powered water system. Pati na rin ang mga magsasaka na mangangailangan ng tubig sa kanilang sakahan.

Suportado po ng inyong lingkod ang hangarin ni Pangulong Marcos na maaprubahan ang panukalang batas para sa paglikha ng Department of Water Resources Management.

Ngayong taon, umaabot sa P14.6 bilyon ang nilaan ng pamahalaan para sa water supply projects, na mapapakinabangan ng mga komunidad sa buong bansa. Binanggit din ng Pangulo na ang water supply ng National Capital Region at lalawigan ng Rizal ay madaragdagan dahil sa pagtatapos ng first phase ng Wawa Bulk Water Supply Project. Kapag nagsimula na ang second phase ng proyekto, lalo pang madaragdagan ang supply ng tubig sa mga nabanggit na lugar.

Masusi kong pinakinggan ang lahat ng sinabi ng Pangulo sa kanyang SONA. Detalyado at puno ng resibo, ika nga, kaya nasabi niya mula sa kanyang puso na ang “state of the nation is sound, and is improving.”

Lahat ng mga pagsubok ay kayang malagpasan kung nagkakaisa ang bawat Pilipino. Ito ay panahon ng unity para sa bawat Pilipino. Sa unang taon ni Pangulong Bongbong Marcos, nakita natin ang kahanga-hangang dedikasyon niya para magdala ng pagbabago sa bansa.

Sa susunod na linggo, marami pa tayong hihimayin tungkol sa nilalaman ng kanyang SONA. Hanggang sa muli, mga kababayan kong Bicolano!