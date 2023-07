Ang mas malaking hamon

Sa nakaraang State of the Nation Address (SONA) ni Pangulong Ferdinand Marcos, Jr., may ilang magandang mga mungkahi at layunin na napapaloob sa kanyang plataporma na ang ilan ay dating isinalaysay din ni Vice President Leni Robredo sa kanyang plataporma noong 2022.

Ipinakita ng Pangulo sa SONA na handa siyang ipatupad ang mahuhusay na mungkahi, saan man ito galing, basta ito ay tutugon sa mga pangangailangan at pangarap ng mga Pilipino.

Isa sa mga ito ay ang layunin na matiyak na ang pagtatrabaho ng mga Pilipino sa ibang bansa ay hindi lamang dahil sa pangangailangan, kundi dahil sa kanilang kagustuhan. Kailangan nating tiyakin na may sapat na oportunidad sa loob ng ating bansa upang magkaroon ng magandang kinabukasan ang ating mga kababayan.

Karugtong nito, ang pagpapalakas sa sektor ng Blue (maritime) at Green (agrikultura at climate-smart na negosyo) economies ay isa sa mga hakbang upang mapanatili ang ating mga manggagawa sa Pilipinas at mabigyan sila ng maayos na trabaho at kinabukasan.

Inilahad din ni Pangulong Marcos, Jr. sa kanyang SONA ang pangangailangan ng community-based drug rehabilitation upang labanan ang problema ng droga sa bansa. Ang pagtutok sa rehabilitasyon at pagbabalik-loob sa mga nagkasala ay isang mahalagang aspekto ng isang tunay na pagbabago sa lipunan. Ito ay nagpapakita ng pag-unawa at malasakit sa mga nangangailangan ng tulong at pangalawang pagkakataon.

Napagtuunan din ni Pangulong Marcos, Jr. ang mahalagang papel ng renewable energy sa pag-unlad ng ating bansa. Ang pagpapaunlad at paggamit ng malinis at renewable na enerhiya ay naglalayong mapangalagaan ang kalikasan at mapababa ang mga gastos sa kuryente. Ito ay isang malaking hakbang tungo sa pagiging mas sustainable at ekonomikal sa larangan ng enerhiya.

Lahat ng mga mungkahing ito ay mabuti at mabisang paraan upang unti-unting mapaangat ang ating bansa. Ngunit ang tunay na pagsubok ay kung paano ito maisasakatuparan ng gobyerno. Ang pagpapatupad ng mga hakbang na ito ay nangangailangan ng mabisang koordinasyon at pagtutulungan ng lahat ng sektor ng lipunan.

Ang pag-asa at inspirasyon na dala ng SONA ay nagpapakita ng potensyal at posibilidad ng tunay na pagbabago. Ngunit hindi ito magiging posible kung walang tamang hakbang na pagpapatupad. Maayos na pamumuno, masigasig na pagkilos, malinis na pamamalakad – lahat ito ay kinakailangan para ang pag-asa ay hindi maging paasa lamang. Kasama na rin dito ang pagiging bukas at handang makinig sa mga mungkahi at kritisismo ng publiko na mahalaga upang mas mapabuti pa ang mga mungkahi at plano ng gobyerno.

Sa dulo, ito ang mas malaking hamon sa ating kasalukuyang pamahalaan.