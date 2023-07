AJ, Aljur todo lambingan sa airport

Spotted sina Aljur Abrenica, AJ Raval na super lambingan sa hindi na pinangalanang airport.

Well, hindi naman tinatago nina AJ at Aljur ang relasyon nila. Actually, nilalantad talaga nila ang lambingan nila, ha!

Mula nga noong pareho nilang aminin ang relasyon nila, naging maluwag na sa dibdib nilang dalawa na ipagyabang na nagmamahalan sila.

At sa Instagram story nga nilang pareho, makikita ang mga video nila, na oo nga, magkasama sila, na masaya sila, na naglalambingan sila.

Para nga silang mga teenager na ngayon lang sumasabak sa relasyon, na ang mga ganap nila sa buhay ay nilalagay, o naka-dokumento na rin sa social media.

Anyway, pareho namang malaya ang dalawa. Na aprubado naman ng kanilang mga pamilya ang relasyon nila, na kahit ang ex naman ni Aljur na si Kylie Padilla ay tanggap na ang dati niyang dyowa ay pag-aari na ni AJ ngayon.

At unti-unti, mukhang tanggap na rin naman ng mga fan ang relasyong AJ-Aljur. Bagamat may mga nagne-nega pa rin, marami na rin ang nagsasabing deserve nila ang isa’t isa, at ang importante ay masaya sila.

Tamah!!! (Dondon Sermino)