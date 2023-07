7 pelikula tampok sa pagbabalik ng Cinemalaya

Muling ibabalik ng Cinemalaya Retrospective Section ang pitong award-winning na pelikula na nagbigay ng pangalan at karangalan sa bansa at maituturing na pinakamalaking independent film festival na magaganap sa August 4 hanggang 13 sa Philippine International Convention Center (PICC) at Tanghalang Igancio B. Gimenez (CCP Blackbox Theater).

Kabilang sa Featured films ng Restrospective Section ay ang The Baseball Player sa direksyon ni Carlo Obispo, Blue Room ni Maan Asuncion-Dagñalan, 12 Weeks directed by Anna Isabelle Matutina at sa Direksyon ni TM Malones ay nabuo ang pelikulang Kargo.

Kabilang sa award-winning short films ay Black Rainbow sa direksyon ni Zig Dulay, pelikulang Dikit ni Gabriela Serrano at Mga Handum Nga Nasulat Sa Baras sa direksyon ni Arlie Sweet Sumagaysay at Richard Jeroui Salvadico.

Ang pitong pelikula ay napili para muling ipalabas sa Cinemalaya run at mapanood ang mga natatanging palabas na may malalim na kahulugan mula sa obra ng mga independent na direktor.

Ang pelikulang Baseball Player ay ang Cinemalaya 18’s Best Film na hango sa kuwento ng isang 17-anyos na batang Moro soldier na nangarap maging baseball player.

Istorya naman sa Blue Room ay mula sa pagiging rebelde ng isang banda na napailalim sa droga at ikinulong sa blue room na kung saan lahat ay bibigyan ng pagkakataon na magdesisyon para sa sarili.

Sa 12 Weeks ay tungkol sa nagbungang pag-ibig sa edad na 40.

Ang pelikulang Kargo ay isang trahedya ng isang pamilya na naaksidente sa motorsiklo at naghahanap ng katarungan sa pagkamatay ng pamilya.

Ang Black Rainbow ay tungkol sa istorya ng isang 12-anyos na Aeta na nais mag-aral hanggang sa malaman ang dahilan ng panlilinlang ng isang negosyante sa kanilang tribo.

Ang Dikit ay hango sa isang alamat at obsesyon na nahaluan ng maitim na pagnanasa.

Habang ang Mga Handum Nga Nasulat Sa Baras o The Dreams That Are Written On The Sand ay kuwento ng tatlong magkakaibigan at ang ginagawang pagtuturo nila sa kanilang mga magulang para matuto.

