6M pamilyang Bacooreño, mabibiyaan ng sariling pabahay

Matutupad na ang pangarap ng mahigit anim na milyong pamilya na magkaroon ng disente at sarili nilang bahay sa Bacoor, Cavite hanggang sa 2028.

Ito ang laman ng Memorandum of Agreement (MOA) na nilagdaan sa pagitan ng pamahalaang lungsod sa pamumuno ni Mayor Strike Revilla at ni Department of Human Settlement and Urban Development (DHSUD) Secretary Jose Acuzar na nagpapa­tibay sa kanilang kooperasyon sa pagpapatupad ng programa sa pambansang pabahay para sa Pilipino (4H) Program.

Sa ilalim ng programa, magkakaroon ng pagkakataon ang mga kuwalipikadong benepisyaryo na makautang sa abot-kayang halaga para sa sa pagbili o pagpapatayo ng kanilang mga tahanan.

Ang pamahalaang lungsod ang nakatoka sa pagbibigay ng teknikal, pinansyal at labor force para maisakatuparan ang programa.

Kukunin naman ang pondo sa 4PH program sa pamamagitan ng Pag-ibig Fund sa ilalim ng Direct Development Loan Program. (Gene Adsuara)