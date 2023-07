51 mamahaling awto kinumpiska ng BOC

Sinilbihan ng Bureau of Customs (BOC) ng Warrants of Seizure and Detention ang mga may-ari ng 51 units ng mga high-end vehicles na matatagpuan sa isang showroom sa Pasig City kamakalawa.

Matapos ang pagkakadiskubre sa mga naka-display na iba’t ibang imported motor vehicles sa ginawang pagsisilbi ng Letter of Authority noong Hulyo 4, 2023, nabatid na kaagad na inimpormahan ng BOC ang mga rehistradong owner ng mga sasakyan at binigyan ng 15-araw upang magsumite ng kaukulang ebidensiya ng pagma-may-ari at bayad ng tamang duties at taxes para sa mga nasabing motor vehicles.

Ang mga registration documents ng mga naturang motor vehicles ay kaagad namang naisumite ngunit nabigo ang mga may-ari na magsumite ng mga kaukulang ebidensiya na nagbayad sila ng tamang duties and taxes sa loob ng iminamandatong 15-araw.

Dahil dito, ipinag-utos ng BOC ang pagkumpiska sa nasa 51 units ng high-end motor vehicles alinsunod sa Section 224 ng Customs Modernization and Tariff Act (CMTA).

Sa naturang bilang, 28 ang nailipat na sa BOC – Port of Manila, habang ang natitirang 23 pa ay nakatakda na ring i-transfer.

“Without proper documents and permits, these motor vehicles’ presence on Philippine soil means they are either stolen or smuggled. Crimes don’t just happen in dark corners. It happens in brightly-lit showrooms like where our operation happened,” ayon kay Customs Intelligence and Investigation Service (CIIS) Director Verne Enciso.

Alinsunod sa CAO 10-2020, sa pagsasagawa ng seizure at forfeiture proceedings laban sa naturang 51 units ng high-end motor vehicles, ang mga natukoy na registered owners ng mga ito ay bibigyan ng pagkakataon na magsumite ng kaukulang evidence of payment ng correct duties and taxes; katibayan ng exemption mula sa pagbabayad ng duties and taxes; pag-aalok ng voluntary payment ng correct duties and taxes; at pag-aalok ng settlement o redemption, ngunit subject pa sa ilang kondisyon sa ilalim ng mga panuntunan.

Binigyang-diin ni BOC Commissioner Bienvenido Y. Rubio ang commitment ng BOC na ipatupad ang batas at tiyaking nasusunod ang mga customs requirements.

Aniya, “Our primary goal is to protect the interests of the Filipino people, safeguarding the nation’s revenue, and maintaining a fair and transparent trade environment.”

Sinabi naman ni Intelligence Group Deputy Commissioner Juvymax Uy na ang pagkakumpiska sa 51 units ng mga high-end motor vehicles ay paalala sa lahat ng mga importers at dealerships na sumunod sa mga customs regulations at tupdin ang kanilang mga tungkulin at obligasyon.