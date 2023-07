5 tigok kay ‘Egay’: ilang lugar sa Luzon lubog

Abot sa 13 pangunahing kalsada sa Northern Luzon ang baha at sarado sa trapiko habang patuloy na inaalam ng National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) ang ulat na lima ang nasawi sa pananalasa ng bagyong Egay at habagat sa Cordillera Administrative Region (CAR) at Calabarzon (Region 4-A).

Sa inisyal na ulat ng NDRRMC, apat ang nasawi dahil sa landslide sa CAR habang isa naman ang nalunod sa Calabarzon.

Inaasahan namang madaragdagan pa ang bilang ng mga nasawi dahil sa patuloy na mga ulat mula sa iba’t ibang lugar na binayo ng bagyo.

Samantala, tinukoy naman ng NDRRMC at Department of Public Works and Highways (DPWH) ang 13 kalsada sa Northern Luzon na hindi madaanan sa trapiko dahil sa putik sa baha, pagguho ng lupa at nagbagsakang puno sa kasagsagan ng paghambalos ng bagyo.

Ito ang Abra-Ilocos Norte Road; Abra-Ilocos Sur Road; at Abra-Kalinga Road; Baguio-Bontoc Road; Mt. Province-Nueva Vizcaya Road; Mt. Province-Ilocos Sur via Tue Road; Mt. Province-Cagayan via Tabuk-Enrile Road; Claveria-Calanasan-Kabugao Road sa Apayao; Apayao-Ilocos Norte Road; Shilan-Beckel Road sa La Trinidad, Benguet; at Kennon Road sa Camp 6 Tuba, Benguet.

Sa Upper Kalinga, sarado sa trapiko ang Mt. Province-Calanan-Pinukpuk-Abbut Road at Lubuagan-Batong Bahay-Abra Boundary Road.

Samantala, may kabuuang 89,639 pamilya o katumbas ng 328,356 katao mula sa 836 na barangay sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Western Visayas, Northern Mindanao, Soccsksargen, Bangsamo­ro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM) at CAR ang apektado ng bagyo na halos doble kumpara sa unang naiulat na 44,356 na apektadong pamil­ya noong Miyerkoles.

Sa nasabing bilang, 5,950 pamilya o 19,826 katao ay nasa 306 evacuation center habang 1,862 pamilya o katumbas ng 6,871 katao ay nasa kanilang mga kaanak.

Ma 400 kabahayan naman ang nawasak sa Ilocos Region, Calabarzon, Western Visayas, Northern Mindanao, BARMM at CAR. (Edwin Balasa/Natalia Antonio)