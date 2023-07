2 suspek sa LPG scam timbog sa entrapment operation ng PNP

TIMBOG ang dalawang suspek sa likod ng isang scam na kinasasangkutan ng safety devices para sa liquefied petroleum gas (LPG) sa isang entrapment operation na pinamunuan ng Philippine National Police-Anti-Cybercrime Group (PNP-ACG) sa tulong ng GCash, ang nangungunang mobile wallet sa bansa.

Kasama ang pagbebenta ng LPG gas safety devices, ang scam ay kinasasangkutan din ng umano’y processing fees para sa refund na in-avail ng biktima, na nagkakahalaga ng P1.7 million.

Ang mga suspek ay kinilalang sina Mary Joy Cubilla, 24, at Jommel Cubilla, 21, kapwa residente ng Longos, Malabon.

Sa salaysay ng complainant, ang mga suspek ay nagpakilala bilang housing census officers na nagprisinta ng complete package ng LPG safety devices. Nakumbinsing ang package ay isang pangangailangan, ang complainant ay kumagat sa alok.

Kalaunan, ang biktima ay inabisuhan na maaari siyang mag-avail ng refund, sa kondisyong magbabayad siya ng processing fees sa iba’t ibang ahensiya. Makaraang magbayad ng processing fees, ang biktima ay nakatanggap ng tawag mula sa isang Joseph Reyes na nagpakilalang Vice President ng Resource Fund Incorporated (RFI), na ipinagbigay-alam sa biktima na ang refund ay maaari nang makuha sa kanilang tanggapan kung magpapadala ang complainant ng isa pang bayad.

Sa puntong ito ay napagtanto na ng biktima na isa itong scam at isinumbong ang insidente sa PNP-ACG, na agad na nagkasa ng entrapment operation. Sa pagpayag na bayaran ang mga suspek ng karagdagang P10,000, nagawang matunton ng pulisya si Mary Joy Cubilla at hinintay itong ma-withdraw ang pera. Pagkatapos nito ay natunton na rin si Jommel Cubilla at inaresto at kinasuhan sa pagiging kasabwat.

Sa mahigpit na pakikipagtulungan sa PNP-ACG, ang GCash ay nagkaroon ng mas malalim na kaalaman sa mga gawain ng scammers at fraudsters. May user base na 81 million na may end goal na financial inclusion, itinuturing ng GCash ang online safety ng mga user nito bilang pangunahing prayoridad. Kasama ang pakikipagtulungan sa mga awtoridad laban sa scammers at fraudsters, ang GCash ay nagtatrabaho ring maigi upang isulong ang public awareness sa cybercriminal activities na ito nang sa gayon ay maiwasan ito ng mga user.

Bukod sa PNP, ang GCash ay kasalukuyang nakikipagtulungan sa National Bureau of Investigation (NBI), at sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center (CICC).

Hinihikayat din ng GCash ang mga user nito na doblehin ang pag-iingat at huwag ibunyag ang kanilang MPIN o OTP. Sa paglobo ng mga insidente ng phishing, ang mga user ay pinapayuhang huwag i- click ang mga link, lalo na mula sa hindi kilalang senders.

