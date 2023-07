Willie Revillame sasalang sa PTV4?

Wala na bang pag-asa sa ibang mga TV network si Willie Revillame at sa PTV4 na siya sasalang at magkaka-show?

‘Yan ang tanong ng marami pagkatapos na makita sa social media ang isang picture na kasama ng TV host-producer ang mga taga-PTV4 na sina Aljo Bendijo at Diane Querrer.

Ang iba nga, nag-speculate agad, na magkaka-show nga sa PTV4 si Willie.

Pero ano nga ba ang totoo?

Nag-Viber message kami kay Aljo at kaagad namang sumagot ang news anchor/host and senior correspondent ng PTV4.

Sabi ko sa Viber chat, “Mag-PTV4 daw ba si Willie?” at sinagot naman niya ng, “Bumisita lang sa PTV. Nangumusta. Pero welcome siya kung nais niyang mag-programa sa PTV, why not? (with smiling face emoji).”

Sunod-sunod na ang tanong namin kay Aljo, “Sino ka-close ni Willie sa inyo? So, walang napag-usapang ganoon (na magsu-show siya sa PTV4)?”

Na sinagot ni Aljo ng, “Magkakilala na kami ni Willie sa ABS-CBN way back 2000. May mga kaibigan din siyang mga executives ng PTV na dating mga taga-TV5.

“Kinumusta niya ang bagong General Manager ng PTV na si Ana Puod. Other than that, I am not privy to the details about Wil’s ‘other’ purpose of visiting us at PTV.”

So wala na bang pag-asawang bumalik sa TV5 o GMA-7 si Willie kaya may ganoong naiisip ang mga tao?

Well…

Anyway, may tsika rin na magbabalik na raw talaga ang ‘Wowowin’ show ni Willie, pero sa Facebook page lang daw muna ng TV host-producer.

Pero ang maganda naman, marami pa rin talagang mga fan si Willie ang excited na mapanood uli siya na nagsu-show, ha!

In fairness!

Nepomuceno yumao na

Naka-chat ko si Ogie Alcasid sa Viber app.

Natanong ko nga ang mister ni Regine Velasquez-Alcasid kung aware ba siyang yumao na ang comedian-impersonator na si Willie Nepomuceno?

Nag-announce kasi nitong Miyerkoles sa social media ang pamilya ni Willie tungkol sa pagkamatay niya.

“It is with deep sadness and heavy heart to announce the passing of our beloved father, Willie Nepomuceno on July 26, 2023, at the age of 75. He has peacefully joined our creator,” ang pinost nila sa mismong Facebook account ng comedian-impersonator.

Sabi ni Ogie, nakakalungkot na yumao na nga si Mang Willie.

Hindi naman maalala ni Ogie kung nakatrabaho niya si Mang Willie sa pelikula o telebisyon man, pero sa isang show abroad ay nagkasama na sila.

“Nagkasama kami sa show sa Italy. Bale 90s pa ‘yon, with Manilyn (Reynes).”

Mabait nga raw si Mang Willie at isa nga si Ogie sa nakikiramay sa mga naulila ng comedian-impersonator.

Sa pamilya ni Mr. Willie Nepomuceno o kilala rin bilang Willie Nep, ang taos-pusong pakikiramay po ng Abante.

See related stories:

Ako Bicol cong, Willie Revillame sanib-puwersa sa Albay

Diretso na kay MVP? Boss Vic, Willie ‘the end’ na talaga

World tour ni Willie tiyak na patok!