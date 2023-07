WGM Janelle Mae Frayna matira-matibay kontra Indonesian

MAPAPALABAN agad sa unang laro si WGM Janelle Mae Frayna pagsabak nito sa FIDE World Cup na magsisimula sa Hulyo 29 hanggang Agosto 25 sa Baku, Azerbaijan.

Makakatapat ni 26-year-old Frayna si Indonesian International Master Medina Wardan Aulia sa two-game duel knockout match.

Sa nakaraang international competition ni Frayna, maganda ang naging performance nito matapos ang 18th overall finish sa top board sa Chennai Olympiad.

Unang sabak ni Frayna sa World Cup ay may dalawang taon na ang nakalipas sa Sochi, Russia, natalo siya kay Vietnamese-Hungarian GM Hoang Than Trang.

“This will be my second time in the World Cup and the last one ended in a dramatic exit for me after a 1-1 score with GM Hoang in the standard and a 2.5-1.5 defeat in the rapid tiebreaks,” saad ni Frayna.

Makakasama ni Frayna sa nasabing prestihiyosong chess tournament si GM Mark Paragua na lalaro sa kalalakihan.

Ang kampanya nina Paragua at Frayna ay suportado ng Philippine Sports Commission (PSC) at National Chess Federation of the Philippines, (NCFP).

