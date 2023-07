TVJ, Jalosjos face off sa korte

Nakatakdang magharap ngayong Huwebes sa Marikina Regional Trial Court sina Tito Sotto, Vic Sotto at Joey de Leon gayundin ang Television and Production Exponents Inc. (TAPE Inc.) at GMA Network Inc. kaugnay ng panimulang hearing sa inihaing kaso ng tatlong host laban sa mga dati nilang producer at network.

Ang hearing ay kaugnay ng inihaing kasong copyright infringement, unfair competition at application sa pag-iisyu ng writ of preliminary injunction upang pagbawalan ang TAPE Inc. na gamitin ang pangalan ng programang ‘Eat Bulaga’ o ‘EB’ sa GMA-7.

Hinihiling din ng TVJ ang P17.482 milyong danyos sa kompanya dahil sa pag-ere ng tatlong araw na replay ng ‘Eat Bulaga’ sa GMA-7 nang walang pahin¬tulot mula sa tatlong host. Ang danyos ay ibinase sa P1.824 bilyon kita ng TAPE kada taon o P5.827 milyon kada araw sa pagpapalabas ng programa.

Kinumpirma ni Tito Sotto sa Abante na dadalo siya sa hearing ngayong araw kasama sina Vic, Joey de Leon at Jenny Ferre, isa sa complainant at nagkaimbento ng mga segment na ‘Pinoy Henyo’, ‘Juan for All, All for Juan’, ‘Bawal Judgmental’, ‘Bulagaan’ at iba pa.

Hindi pa makumpirma kung sino ang dadalo sa panig ng TAPE Inc. Ang chairman ng kompanya ay si dating Zamboanga del Norte Rep. Romeo Jalosjos Sr., presidente naman si Romeo ‘Jonjon’ Jalosjos Jr. at CFO si Seth Frederick ‘Bullet’ Jalosjos.

Nang matanong ng Abante si Sotto kung ano ang nararamdaman nito at muli silang maghaharap ng mga Jalosjos, sinabi ng dating senador na “Wala. Si Tony lang kilala namin!”

Si Tony Tuviera na pioneer ng TAPE ay binalak pagretiruhin ng mga Jalosjos pero sinasabing shareholder pa rin ito ng kompanya pero wala nang impluwensiya sa programa.

Lumipat sa TV5 ang TVJ at Dabarbads at sinimulan ang programang ‘E.A.T.’ habang hindi pa nare¬resolba ang petisyon nila sa Intellectual Property Office (IPO) at Marikina RTC para muling magamit ang pangalang ‘Eat Bulaga’ sa programa.