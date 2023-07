Tinalbugan ibang mga Kapuso: Alden mas pinaboran si Joshua

Taob ang lahat ng mga Kapuso actor kay Joshua Garcia dahil wala sa mga hanay nila ang napili ng kapwa nila GMA-7 talent na si Alden Richards na pagbidahan ang kanyang life story kung sakaling gagawin ito.

Hindi kahit sino sa mga certified Kapuso na sina Martin del Rosario, Jak Roberto, David Licauco, o Derrick Monasterio ang napusuan ni Alden kundi si Joshua.

Ito ang ulat ng @gmanews sa kanilang tweet na nagpaskil pa ng larawan nina Alden at Joshua.

Sabi pa sa tweet, “Alden Richards already has his eye on an actor who should portray him if he ever gets another biopic of his own, and it’s none other than Joshua Garcia.”

Iba’t ibang reaksyon naman ang naging komento sa post at ilan sa mga netizen ay nagduda kay Joshua at sinabing ‘tamad’ ito.

Sey ni @hopefulfuture, “Mas magaling pa sayo yung gaganap sa biopic mo? Hahaha mukang tamad nga lang.”

Komento naman ni @Raz_Sawyer, “Ayan yung kilalang tamad daw sa PBB. Napanood ko yun date. Mag-replay kayo para malaman nyo sinasabi ko.”

Iba naman ang panlasa ni @jorielf1 sa opinyon nito na dapat ay ibang life story ang gampanan ni Joshua.

“I don’t think so. Mas gusto ko pa i-portray ni Joshua Garcia si John Lyod Curz eh. Oh di kaya si Rico Yan.”

Pinagtawanan naman si Alden ng ibang netizen, mas mahusay raw kasing aktor si Joshua kaysa sa una.

Sey ni @Demonchild0612, “Yung mas magaling pang actor yung pinili mo hahaha!”

Komento naman ni @BillyBini, “Sisiw kay Joshua ung acting mo, malasado e.”

Pero syempre, mas marami ang aprubado sa idea at choice ni Alden, ‘yun nga lang, nasagasaan ang ibang mga kapwa Kapuso actor niya.

Tila nagsiguro si Alden sa magiging box office success ng kanyang biopic o mataas na ratings kung ito ay ipapalabas sa telebisyon.

