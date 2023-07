Tamang sukat sa pagkain ng gulay, prutas kada araw

In-update ng World Health Organization (WHO) ang guidelines sa saturated fatty acid at trans-fatty acid, fat at carbohydrate sa layunin na mabawasan ang panganib sa pagtaas ng timbang at diet-related noncommunicable diseases, gaya ng type 2 diabetes, cardiovascular disease at ilang uri ng cancer.

Sinabi ng WHO na sa tatlong guidance sa dietary fat, inilatag nila na ang kalagahan ng quantity at quality ay mula sa good health.

Ayon sa WHO, dapat limitahan ng mga adult sa 30% o mas mababa sa kabuuan ang energy intake.

Ang fat na kinukonsumo ng bawat isa mula 2-anyos pataas ay kinakailangang pangunahan ng unsaturated fatty acids, na hindi tataas sa 10% ng kabuuang energy intake. Dapat anila ay hindi naman hihigit sa 1% ang makakaing trans-fatty acids mula sa industrially produced at ruminant animal sources.

Ang saturated at trans-fatty acids sa diet ay maaring palitan ng ibang nutrients tulad ng polyunsaturated fatty acids, monounsaturated fatty acids na nagmumula sa halaman o carbohydrates mula sa pagkain na may dietary fibre gaya ng whole grains, gulay, prutas at pulses.

Ang saturated fatty acids ay mula sa fatty meat, dairy foods, hard fats at oil gaya ng butter, ghee, lard, palm-coconut oil at trans-fatty acids sa baked at fried foods, pre-packaged snacks, meat at dairy foods mula sa baka o sheep.

Sa bagong rekomendasyon ng WHO sa pagkain ng carbohydrate, ang edad 2 pataas ay kinakailangang kumain ng whole grains, vegetables, fruits and pulses kung saan inirerekomenda ng WHO ang pagkonsumo ng hanggang 400 gramo ng gulay at 25 gramo ng dietary fibre ng prutas kada araw.

Sa kauna-unahang gabay na inilabas ng WHO, inirekomenda nila ang pagkain ng gulay at prutas sa 2–5 taon ng hanggang 250g kada araw; 6-9 taon, 350g kada araw, 10 pataas hanggang 400g kada araw.

Habang sa dietary fibre: 2–5 taon hanggang 15g kada araw, 6–9 taon hanggang 21g, at 10-anyos pataas ay hanggang 25g kada araw. (Juliet de Loza-Cudia)