‘Sobrang online bullying na, wala akong inapakang tao’: MJ umalma, tinawag na bobo

Umalma na si MJ Lastimosa sa mga bumira sa kanya, dahil sa una niyang mensahe tungkol sa pelikulang ‘Barbie’ ni Margot Robbie, na deleted na rin nga.

Hindi nga nagustuhan ng iba ang chika niyang, ‘Sobrang waley ng Barbie movie sayang 600 ko haha! Parang school project film.”

Grabe nga ang natanggap na batikos ni MJ, na sobrang personal na. May tumawag na bobo, at kung ano-ano pa sa kanya.

“Wait lang naman sobrang online bullying naman agad kayo. Nakakatakot naman magka-opinion dito minumura na ako ng iba sa ibang socmed ko only because I did not like the film? I liked a ‘Little Women and Lady Bird naman. Why attack me if I say I didn’t find it as good. It’s just my opinion and it has nothing to do about the movie being feminist, which is the only part that I liked, especially the speech of America Ferrera, parang dapat nga wala na si Will Ferrell dun. But it’s just me, you’re entitled to like and dislike a movie. It’s not that deep mare!

“Wala akong inapakang tao. Natatakot din akong i-tweet to kasi magagalit na naman kayo kasi dapat in unison ang opinion natin dito or else bobo na agad kami? Sorry na agad mga mare, kalma na maxado na kayong galit.”

‘Kaloka, ‘di ba?

Well, sabi nga, sa social media, lahat may opinion, lahat artista, lahat bida. So, dapat matapang kang harapin ang lahat! (Dondon Sermino)

